Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 лютого: як це зробити

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторну ВЛК. У Кіровоградському ТЦК розповіли про порядок проходження медогляду.

Порядок проходження повторної ВЛК визначено постановою Кабміну №560. У ній йдеться, що люди, визнані обмежено придатними, викликаються до ТЦК повістками. Водночас указ президента дозволив з'являтися на ВЛК самостійно без виклику, передає 24 Канал із посиланням на коментар очільника відділу військового обліку та бронювання Кіровоградського обласного ТЦК та СП, підполковника Олега Мозоленка.

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Проходження ВЛК до 5 лютого

Офіцер додав, що за непроходження ВЛК передбачені штрафні санкції у розмірі 17 – 25,5 тисяч гривень. Якщо працівники ТЦК із поліцією під час перевірки військово-облікових документів виявили брак позначки "придатний чи "непридатний", вони мають затримати людину та доставити до територіального центру, де на неї складуть адміністративний протокол.

До слова, підполковник підкреслив, що фізично ТЦК не завжди встигає надсилати направлення на ВЛК.

Нагадаємо, що в Офісі президента планують ініціювати зміни до законодавства, які дозволять подовжити строк проходження ВЛК щонайменше на три місяці. Крім того, ТЦК дадуть можливість надсилати електронні направлення.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук вказала, що наразі понад мільйон людей не пройшли повторний медогляд. Щоб не накладати штраф на таку кількість громадян, пропонується дати їм ще час, аби пройти ВЛК.