Випускниці медичних і фармзакладів тепер автоматично стають на військовий облік, але мають пройти ВЛК. На це дається 60 днів із моменту отримання диплома, згідно з оновленою урядовою постановою.

Про це розповів юрист Юрій Танасійчук в етері Київ24, передає 24 Канал. За його словами, мова йде лише про цьогорічних випускниць – тих, хто отримує дипломи в серпні – вересні 2025 року.

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Хто з цьогорічних випускниць має пройти медкомісію?

Саме для них починає діяти новий алгоритм: автоматичне внесення в облік без особистої присутності, але з обов’язковим проходженням ВЛК протягом двох місяців.

Тобто, 60-денний термін розпочинається з моменту фактичного отримання диплома або рішення керівника закладу освіти. За цей період жінка повинна пройти ВЛК, щоб держава могла розуміти її фізичний стан і можливості у разі потреби.

Юрист підкреслив, що це не стосується жінок, які отримали медичну чи фармацевтичну освіту раніше – торік, 10 або 30 років тому. Лише ті, хто отримує дипломи у 2025 році, підпадають під цю норму.

Зміни до постанови Кабміну №916 були ухвалені 30 липня. Відтепер в Україні запроваджується автоматичне взяття на військовий облік жінок із медичною чи фармацевтичною освітою. Уряд також удосконалив механізм передачі інформації до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та визначив чіткий алгоритм взаємодії закладів освіти й ТЦК.