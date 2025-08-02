Військово-лікарська комісія (ВЛК) важлива для військових та цивільних, адже визначає придатність до служби, право на пільги та виплати. Важливо розуміти, які основні завдання ставить перед собою ВЛК.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.

Дивіться також Облік жінок з медосвітою: адвокатка пояснила, що буде, якщо не з'явитись до ТЦК протягом 60 днів

Для чого проходити ВЛК?

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів.

Також ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Основними завданнями військово-лікарської експертизи є: