Чи можна отримати висновок ВЛК без реального огляду

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаних мають направити на медогляд для визначення рівня їх придатності чи непридатності до військової служби.

Вносити висновки про стан людини у систему без проведення реальних оглядів не можна, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Чи може ВЛК вносити висновки в систему без реальних оглядів

У відомстві наголосили, що ВЛК обов'язково проводить огляд. Лікарі у складі ВЛК із закладів охорони здоров'я під час огляду ознайомлюються з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає людина, та вносять свої записи до ЕСОЗ.

Після огляду працівники ВЛК засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами (КЕП). Усі рішення фіксуються в МІС ЗСУ, що спрощує їхній контроль і відстеження.

До слова, у Міноборони уточнили умови настання адміністративної відповідальності за неявку на ВЛК за згенерованим електронним направленням.