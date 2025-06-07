ВЛК для обмежено придатних: що загрожує тим, хто не пройшов комісію

Обмежено придатні громадяни повинні були пройти військово-лікарську комісію до 5 червня. Проте серед них є й такі, хто не встиг повторно пройти ВЛК.

Такі громадяни можуть звернутися в ТЦК та СП з відповідним повідомленням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

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Що загрожує громадянам, які не пройшли ВЛК

Під час брифінгу речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України Олег Домбровський розповів, що представники ТЦК та СП зафіксують повідомлення обмежено придатних громадян та зорієнтують, коли потрібно прибути, щоб пройти військово-лікарську комісію.

Водночас він зазначає, що держава надала дуже багато часу для того, щоб пройти ВЛК категоріям громадян України з числа обмежено придатних. Вони могли пройти огляд з 18 травня 2024 року. Варто зауважити, що невиконання вимог закону вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Відповідно до норм чинного законодавства, кодексу України про адміністративні правопорушення, (розмір штрафу – 24 Канал) коливається від 17 тисяч 300 гривень до 25 тисяч 500 гривень. Це лише перший крок адміністративної відповідальності. Далі все одно потрібно буде пройти військово-лікарську комісію,

– пояснює Домбровський.

Додамо, що раніше Міноборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську комісію в ЗСУ. Вони спрямовані на те, щоб спростити документообіг, пришвидшити ухвалення рішень та знизити ризик помилок через людський фактор.