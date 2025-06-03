У Міноборони відповіли, чи повинні заброньовані повторно пройти ВЛК

Військовозобов'язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це необхідно зробити до 5 червня.

Та чи повинні проходити ВЛК громадяни, які мають бронювання від мобілізації, – пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Чи повинні заброньовані повторно пройти ВЛК

Речник Міноборони підтвердив, що заброньованим громадянам, які раніше були визнані обмежено придатними, також необхідно пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня.

Дмитро Лазуткін пояснив, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливому підприємстві, можуть змінити місце роботи, відповідно, бронювання пропадає. Тому потрібно пройти ВЛК.

Водночас представник Міноборони наголосив, що повторну військово-лікарську комісію не треба проходити людям з інвалідністю.

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