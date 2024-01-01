Влучання, пожежі та загиблий в Одесі: в ОВА розповіли про атаку "Шахедів"

У ніч проти 1 січня російські військові атакували Одесу "Шахедами". На жаль, відомо про влучання уламків, а також одну жертву внаслідок масованого обстрілу.

Близько до 2 ночі 1 січня глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки "Шахедами" обласного центру. Він зазначив, що ворог забрав життя одного місцевого мешканця.

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами"

У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони,

– зазначив Кіпер.

Він додав, що, на жаль, є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі.

Також відомо про одного загиблого. Є поранені серед мешканців пошкоджених будинків. Їхня кількість уточнюється.

Як зазначив Олег Кіпер, на місці працюють всі відповідні служби.

Станом на 02:07 повітряна тривога на Одещині зберігається. Не покидайте укриттів і перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Станом на 02:18 повітряна тривога зберігається на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Вінниччині та Черкащині. Також Повітряні сили попереджають, що існує загроза того, що "Шахеди" залетять на Київщину.

Близько 02:50 Олег Кіпер в ефірі телемарфону зазначив, що є прямі та осколкові влучання у житлові будинки на п'яти локаціях. Відомо, що троє людей поранені, їх госпіталізували.

Також рятувальникам вдалося локалізувати пожежі. На місцях надається оперативна допомога. Працюють всі відповідні служби.

Що відомо про атаку Одещини

Так, о 23:41 місцеві ЗМІ почали писати про те, що Одещина під атакою "Шахедами", і що в регіоні працює ППО. Її чули як в обласному центрі, так і в області.

Жителі Одеського району, будь ласка, не виходьте з безпечних місць! Загроза лишається!

– закликав глава ОВА Олег Кіпер о 00:50.