Влучило в один із цехів: дрони ГУР атакували НПЗ в Краснодарському краї

Українські далекобійні безпілотники 7 липня уразили Ільський НПЗ імені Шамара у Краснодарському краї. Унаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.

Про ураження НПЗ уже бідкаються місцеві ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела у ГУР.

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Україна знову атакувала НПЗ Росії

Атаковане нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

Воно займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Цей НПЗ є частиною російського військово-промислового комплексу. Він безпосередньо задіяний до ведення війни проти України.