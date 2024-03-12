Влучили в установку: нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області атакували дрони

У ніч проти 12 березня дрони атакували об'єкти у різних регіонах Росії. Вибухи пролунали й на нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області.

Як повідомляють російські телеграм-канали, безпілотник влучив в установку перегонки нафти. Нині там спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.

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Нафтобазу "Лукойл" атакували дрони

Окупанти заявляють, що нафтобазу "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" уночі 12 березня атакували безпілотники. За попередньою інформацією, дрон влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Нафтобаза "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" розташована у місті Кстово, що під Нижнім Новгородом. У цей об'єкт росіяни вклали понад 100 мільярдів рублів, щоб зробити його найбільшим полімерним виробництвом у Росії.



Нафтобаза "Лукойл" у Нижньогородській області після атаки / Фото з російських телеграм-каналів



Масштабна пожежа на НПЗ / Фото з мережі

У компанії "Лукойл", якій належить нафтобаза, підтвердили, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено "у зв'язку з інцидентом". Водночас окупанти не стали уточнювати, про що саме мовиться. Удар по нафтопереробному заводу підтвердив і губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін.

Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів,

– заявив він.

Наразі на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники та різні російські спецслужби. Про жертв чи постраждалих не повідомляли.

Масштабна пожежа на НПЗ в Нижньогородській області: дивіться відео