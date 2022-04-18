Згідно з даними Держекоінспекції, вміст амонію у річці Іква на Рівненщині перевищений у 163 рази. Про це свідчать дослідження проб поверхневої води.

Вода забруднилась через пошкодження резервуару з міндобривами на Тернопільщині, куди впали уламки збитої російської ракети.

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Що трапилось

5 квітня в ОВА Тернопільської області повідомили про те, що уламки збитої російської ракети пошкодили резервуари з мінеральними добривами, внаслідок чого в річку Іква витекли хімікати.

6 квітня жителі Дубенського району побачили у річці мертву рибу і звернулись на гарячу лінію Держекоінспекції, тож фахівці відібрали проби води у п'яти точках річки.

Ми брали на вході в область, це села Сапановчик, Берег і спускалися по Ікві практично аж до Млинова,

– йдеться в повідомленні.

За містом Дубно вже не зареєстрували разюче перевищення будь-яких хімічних елементів.

Результати аналізів проб води з Ікви

Згідно з результатами розгорнутих аналізів, відхилення від норм показали проби води у двох точках відбору:

амонію — в 163 рази біля села Берег;

нітритах — в 7 разів біля села Сапановчик;

нітратах — в 49,7 раза біля села Сапановчик;

залізу загальному — в 7,4 раза біля села Берег;

біологічному споживанню кисню — в 1,9 раза біля села Сапановчик.

Начальник Держекоінспекції Поліського округу сказав, що результати передали правоохоронцям.

Держекоінспекція наполягає на тому, щоб кримінальна справа була порушена. Також ми плануємо на цьому тижні відібрати ще проби води для контролю, хоча й так спостерігаємо по інших службах, що вже немає перевищення і на сьогодні уже немає загрози абсолютно ніякої,

– заявив Петро Колодич.

Місцевих жителів закликають бути обережними

Держекоінспекція закликала місцевих жителів, щоб вони не напували худобу з Ікви й зважали на можливі неприродні забарвлення і запах води в річці до оголошення результатів контрольних проб.

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