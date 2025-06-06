У ВМС не підтверджують, що були пуски "Калібрів" з моря під час масованої атаки на Україну

У ніч на 6 червня Росія вкотре комбіновано атакувала Україну. Ворог запустив не лише "Шахеди", а й ракети.

Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного Моря, але у Військово-морських Силах не підтверджують цієї інформації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Якими ракетами Росія атакувала Україну цієї ночі

За словами речника ВМС, цієї ночі пусків ракет з моря не фіксувалося. Плетенчук зазначає, що з морського напрямку росіяни лише запускали "Шахеди". Окрім цього, були пуски балістичних ракет з Криму.