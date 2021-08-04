Американські ВМС почали наймасштабніші навчання з часів Холодної війни
Джерело:6-ий флот ВМС США
Військово-морські сили США з 3 по 16 серпня проводять навчання Large Scale Exercise 2021. Їх називають наймасштабнішими з часів Холодної війни.
Про потужні військові навчання Сполучених Штатів йдеться у заяві флоту. Там зазначили, що тренування відбудуться в 17 часових поясах.
Раніше В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021"
Масштабні навчання американських ВМС
У навчаннях Large Scale Exercise 2021 беруть участь 36 кораблів, зокрема авіаносець USS Mount Whitney, а також підводні човни. Навчання передбачають тренування в тактичних і стратегічних діях.
LSE 2021 – це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час Холодної війни,
– йдеться у заяві.
У флоті також наголосили, що тренування одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості Сполучених Штатів.
У них братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо. Триватимуть навчання з 3 по 16 серпня.
Що відомо про 6-ий флот ВМС США
- Штаб-квартира 6-го флоту США розташована в Неаполі, сам він дислокується у в Середземному морі.
- Флот проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзними та міжвідомчими партнерами.