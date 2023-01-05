Росія відвертає увагу від невдач у війні: ВМС про урочистості навколо "Адмірала Горшкова"

Напередодні в Росії провели церемонію виходу на службу фрегата "Адмірал Горшков" з ракетами "Циркон". Такими урочистостями окупанти намагаються відвернути увагу від своїх невдач у війні.

Про це заявили у Військово-морських силах України. Детальніше інформує 24 Канал.

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Окупанти намагаються відвернути увагу від своїх невдач

У зв'язку із постійними невдачами у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції". Здобутки Чорноморського флоту відсутні,

– підкреслили у ВМС.

Також українські військові додали, що саме тому окупанти й винесли на державний рівень заходи щодо виходу в дальній похід, якомога далі від Чорного моря, фрегата "Адмірал Горшков", озброєного ракетами "Циркон". Ба більше, церемонію очолив сам Путін. Щоправда, через відеозв'язок.

У ВМС нагадали, що на сьогодні, 5 січня, українські воїни вже знищили 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії. Ще декілька військових суден ворога пошкоджені.

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