Росія відвертає увагу від невдач у війні: ВМС про урочистості навколо "Адмірала Горшкова"
Джерело:ВМС ЗСУ
Напередодні в Росії провели церемонію виходу на службу фрегата "Адмірал Горшков" з ракетами "Циркон". Такими урочистостями окупанти намагаються відвернути увагу від своїх невдач у війні.
Про це заявили у Військово-морських силах України. Детальніше інформує 24 Канал.
До теми Нехай бере приклад з "Москви": Путін похизувався фрегатом "Адмірал Горшков" з "Цирконами"
Окупанти намагаються відвернути увагу від своїх невдач
У зв'язку із постійними невдачами у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції". Здобутки Чорноморського флоту відсутні,
– підкреслили у ВМС.
Також українські військові додали, що саме тому окупанти й винесли на державний рівень заходи щодо виходу в дальній похід, якомога далі від Чорного моря, фрегата "Адмірал Горшков", озброєного ракетами "Циркон". Ба більше, церемонію очолив сам Путін. Щоправда, через відеозв'язок.
У ВМС нагадали, що на сьогодні, 5 січня, українські воїни вже знищили 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії. Ще декілька військових суден ворога пошкоджені.
Як "Адмірала Горшкова" на службу виряджали
- Вдень 4 січня росЗМІ буквально гуділи про вихід фрегата "Адмірал Горшков" на службу. Річ у тім, що церемонію очолив Владімір Путін. Бункерний президент дуже хизувався своїм кораблем. Переконував, що він озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон". Путін декілька разів казав про "аналогов нєт" та істерично посміхався.
- У міноборони Росії заявили, що "Адмірал Горшков" нібито здійснить "похід" по Атлантичному та Індійському океанах, а ще Середземному морі. Під час цього російські військові і планують навчальне застосування ракет "Циркон".
- Зауважимо, що 5 січня стало відомо, що фрегат вже йде до узбережжя НАТО.