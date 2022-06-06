ВМС України відкинули окупантів від українських берегів на понад 100 кілометрів

Військово-морські сили ЗСУ відкинули угруповання російських кораблів від українських берегів на більш ніж сотні кілометрів.

При цьому у ВМС зауважили, що загроза ракетних ударів з морського напрямку залишається.

До теми Ми не можемо стояти осторонь, – Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ

Оскільки українські захисники стали частіше вражати російські кораблі, країна-агресорка вирішила дещо змінити тактику та відійти подалі.

Внаслідок наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту Росії було відкинуто від українських берегів на відстань більш ніж сотні кілометрів,

– йдеться в повідомленні.

ВМС позбавили Росію повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря

Через російську агресію північно-західна частина Чорного моря перетворилася на "сіру зону", але Військово-морські сили ЗСУ зуміли позбавити окупантів контролю над цією частиною акваторії. Втім, противник намагається повернути втрачений контроль завдяки берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування.

Саме тому Росія розгорнула в окупованому Криму та на Херсонщині берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон", а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний. Тож обстановка в північно-західній частині моря залишається складною.

Загроза ракетних ударів з моря залишається

У ВМС зауважили, що окупанти можуть продовжувати завдавати ракетних ударів з морського напрямку. Хоч наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, вороги перейшли на інший рівень – почали бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден. Такі дії свідчать про те, що країна-агресорка використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та перейшла на застарілі типи ракет.

Імовірно, це свідчить про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для завдання ударів по нашій території,

– уточнили у відомстві.

Є загроза висадки десанту на Одещину

Від 24 лютого російські кораблі та підводні човни випустили по Україні понад 300 крилатих ракет.

Наразі в акваторії Чорного моря перебувають до 12 великих десантних кораблів, проте понад третина з них – на ремонті. При цьому у ВМС зауважили, що ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя залишається. А особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори.

Але морська піхота, артилерійські підрозділи ВМС та морська авіація продовжують нищити ворога у складі угруповань Збройних Сил України.

Одеситів закликають не ходити на пляжі

Пляжі Одеси заміновані на випадок висадки російського десанту. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вкотре закликав одеситів та гостей міста не наражатись на небезпеку та пам'ятати про заходи безпеки під час воєнного стану.

Також на узбережжя часто викидає морські міни. Попри заклики місцевої влади, багато мешканців Одещини порушують встановлені правила. Але є й інші громадяни, які намагаються витягувати порушників з води самостійно.

6 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що станом на ранок у Чорному морі залишалися корабель і підводний човен росіян. Сумарно на них 12 крилатих ракет.

Тим часом вороже угруповання орієнтовно із 30 кораблів та підводних човнів продовжують блокувати цивільне судноплавство.

До теми – Україна може дістати "Гарпунами" до Зміїного: дивіться відео