Показово, що ми змогли загнати їх у бухту, – ВМС про те, що Росія ховає свої судна

Російські підводні кораблі, серед яких є ракетоносії, періодично виходять у Чорне море. Однак такі кораблі Росії проводять у бухтах більше часу, аніж у морі.

Росіяни тримають свої кораблі в бухтах, оскільки там для суден більш-менш безпечно. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

Дивіться також Краще затопити весь Чорноморський флот, – у ВМС оцінили захист Кримського мосту

Окупанти почуваються більш захищено у бухтах

За його словами, станом на ранок 10 вересня російські підводні кораблі перебували у пунктах базування, "де вони можуть почуватися більш-менш захищено".

Це навіть показово, що ми змогли загнати ворожі одиниці в бухти, де вони зараз перебувають частіше, ніж у морі,

– сказав Плетенчук.

Водночас капітан 3 рангу зазначив, що ворожі кораблі все ж продовжують виконувати навчально-бойові завдання, завдання з охорони акваторії, оборони пунктів постійної дислокації.

Дмитро Плетенчук пояснив, що в Чорноморського флоту Росії є кілька типів підводних човнів. Зокрема, є ті, що несуть ракети, а є ті, що ні.

За його словами, такі ворожі судна періодично заступають на чергування і виходять у море й серед них є носії ракет. Спікер підкреслив, що в підводних ракетоносіїв зазвичай загальний залп може складати до 4 ракет.

Атаки на російські судна в Чорному морі: подробиці