ВМС знешкодили у морі чергову плаваючу міну

Росіяни не лише блокують Чорне море для судноплавства, а й мінують його акваторію. Вони сподіваються, що це якось врятує їхні кораблі від долі крейсеру "Москва".

Акваторія Чорного моря тимчасово залишається під контролем російських окупантів. Втім, підходити до українських берегів ворог боїться – партнери надали нам чудові протикорабельні ракети.

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Знищення міни

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, нашим ВМС вдалося знешкодити плаваючу ворожу міну. Наші захисники підірвали її у морі.

Сьогодні в морі силами ВМС ЗС України знешкоджено чергову плаваючу міну шляхом підриву. Дякуємо нашим захисникам!

– написав Братчук.

Ситуація в Чорному морі

Згідно з наявною інформацією, росіяни досі не відмовилися захопити Миколаївщину та Одещину. Ворог хоче захопити усі українські території на Півдні аж до кордону з Молдовою.

Блокада Чорного моря продовжується, російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно в країні Північної Африки та Азію. Також рашисти вимагають послаблення санкцій в обмін на часткову деблокаду українських портів, яка б дала Україні можливість продати зерно на глобальний ринок.

Деякі одесити почали нехтувати своєю безпекою та йти засмагати на пляжі, на яких встановлено попереджувальні таблички про мінну небезпеку. Мешканцям Одеси та гостям міста вкотре нагадують про важливість дотримуватися усіх заходів та не гратися з долею, ризикуючи своїм життям.

Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст російськими окупантами досі висока. Зараз в Чорному морі залишився один носій крилатих ракет, на його борту до 8 боєприпасів "Калібр". Усі інші судна з ракетами поки що відійшли до Криму.

Новини з фронту: коротко про головне

Ватажок незаконного псевдодержавного формування "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення. В МВС підтвердили інформацію та повідомили, що це сталося поблизу Лиману.

Президент США Джо Байден повідомив, що Україна отримає досконалі ракетні системи з боєприпасами. Окрім того, він пообіцяв безпрецедентне посилення санкцій проти окупантів.

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