Внаслідок агресії Росії постраждали понад 647 українських дітей, зокрема 227 загинули

Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 15 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 227.

Росія вбиває українських дітей

Не зазнала змін і кількість поранених – 420. Дані про число постраждалих дітей у війні станом на ранок 15 травня повідомили в Офісі генпрокурора.

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Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Офіційне число дітей-жертв не змінилося – 227, як і дані щодо поранених – 420,

– йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей в наступних областях:

Донецькій – 139

139 Київській – 116

116 Харківській – 99

99 Чернігівській – 68

68 Херсонській – 48

48 Луганській – 45

45 Миколаївській – 44

44 Запорізькій – 28

28 Сумській – 17

17 Житомирській – 15

15 Київ – 16

Крім того, в Офісі генпрокурора зауважили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1 748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано вщент.

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