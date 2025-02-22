Внаслідок атаки дронів на робочому місці загинув працівник Укрзалізниці

У Київській області через ворожу атаку загинув співробітник Укрзалізниці. Він був черговим по переїзду в Бориспільському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис компанії.

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Через атаку дронів загинув співробітник Укрзалізниці

Російські війська в ніч на 22 лютого атакували Київщину.

Після опівночі в ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Там вказали, що смерть настала до прибуття медичних працівників.

Ближче першої години ночі в пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що загинув їхній співробітник.

Внаслідок падіння БпЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі,

– ідеться в повідомленні компанії.