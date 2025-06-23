Внаслідок атаки на Київ загинули мама та її 11-річна донька

У ніч на 23 червня Росія цинічно атакувала Київ. Унаслідок атаки серед жертв є мама з донькою.

Загалом наразі відомо про 9 загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Дівчинці було 11 років

41-річну маму та 11-річну донечку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва.

Останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди,

– розповіли у прокуратурі.