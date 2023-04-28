Внаслідок атаки по Дніпру загинула молода жінка і 3-річна дитина

Росіяни вночі 28 квітня атакували українські міста. У Дніпрі є жертви, серед яких – мала дитина.

На жаль, загинула молода жінка та 3-річна дитина. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Важливо Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Умані

Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів,

– написав Філатов.

Він закликав дочекатись офіційної інформації від ВЦА. Нагадаємо, що від ночі по всій Україні триває повітряна тривога. У Дніпропетровській області її оголосили близько 02:50.

Інформація про вибухи у Дніпрі в телеграм-каналах з'явилась близько 04:30.

В Умані влучання ракет

На Черкащині також чули звуки вибухів. Глава місцевої Ова Ігор Табурець повідомив про влучання ракет в Умані. Він зазначив, що ворог поцілив у складські приміщення.

Однак в поліції підтвердили і влучання у дев'ятиповерховий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У ЗМІ повідомляють, що на місці працюють рятувальники та медики.