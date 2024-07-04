Внаслідок атаки на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру: є загиблий і поранені

Напередодні, 3 липня, Росія вдарила по Полтавщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт Укргазвидобування.

Окупанти атакували Полтавську область ракетами. На жаль, внаслідок обстрілу є жертва і постраждалі.

Учора, 3 липня 2024 року, росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ «Укргазвидобування».

Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога.

Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби.

