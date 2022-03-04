Внаслідок авіаудару на Харківщині постраждала жінка

Окупанти обстріляли авіацією село Олексіївка Лозівського району, що на Харківщині. Внаслідок цинічних дій постраждала жінка.

На щастя, загиблих немає. Однак жінка отримала поранення від уламків розбитого скла.

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Жінку доставили до лікарні, де медики надали допомогу.

Що пошкоджено

У населеному пункті повністю зруйновано 2 житлові будинки, домівки та автомобілі. Зокрема, вибиті вікна та пошкоджені дахи.



Наслідки авіаудару / Фото Нацполіції

Коротко про авіаудар

Це сталось 3 березня приблизно о 19:00 у селі Олексіївка. Авіаційний удар завдали російські літаки.

Поліцейські збирають доказову базу та направлять до Служби безпеки України.



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