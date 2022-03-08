Внаслідок нічних авіанальотів на Суми щонайменше 9 загиблих, зокрема діти
Джерело:ДСНС
Російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 9 мирних жителів.
Як повідомили рятувальники, у Сумах ворог безжально ударив по житловому сектору.
Важливо Окупанти вдаються до грабежів, насильства й захоплення цивільних помешкань
Окупанти вдарили по Сумах
7 березня у Сумах ворожа авіація підступно завдавала удару по житлових будинках, що розташовані на вулицях:
- Роменська,
- Спартака.
О 23:09 на місце події виїхали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.
Що відомо про жертв постраждалих
Рятувальникам вдалося деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.
Про яку війну і які правила загалом може мовитися, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення,
– наголосив голова ОВА Дмитро Живицький.
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