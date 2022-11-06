Внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжю загинув син власника місцевого підприємства

Близько опівночі 6 листопада ворог атакував Запоріжжя. Окупанти завдали ракетний удар по житловому кварталу.

Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

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Наслідки нічного ракетного удару

Рятівники ліквідували пожежу. На даль, не обійшлося без жертв, ворог забрав життя однієї людини. Як повідомив Суспільному власник підприємства, розташованого у цій будівлі, під час обстрілу загинув його 45-річний син.

За інформацією голови Запорізької ОВА Старуха, ще одна ракета впала на земельну ділянку у приватному секторі, що у приватному секторі. На місці події правоохоронці повідомили, що ворог випустив ракети С-300.

Власник земельної ділянки, куди поцілила друга ракета, Сергій розповів, що "чув два потужні вибухи".

Ми спочатку почули, був перший вибух, залунала тривога після першого вибуху, буквально секунд 5 – 10 й пролунав одразу другий вибух. Був спалах, полетіло скло, все у тумані й потім вже нумо розбиратися, що та як відбулося. Потрапило на нашу земельну ділянку, за 2 метри від вулиці. Вдома повибивало вікна, двері,

– розповів чоловік.

Ворог завдав підступного ракетного удару

Близько опівночі 6 листопада сон українців на Сході та Півдні порушили сигнали повітряної тривоги. Ворог вирішив запустити декілька ракет по об'єктах цивільної інфраструктури.

Серед міст, у яких чули вибухи, зокрема, Кривий Ріг та Запоріжжя.

Російські окупанти ледь не щодня обстрілюють Запоріжжя. Зокрема, 2 листопада місто намагалися атакувати "шахіди", але влучили у передмістя.

Також ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю 31 жовтня. Внаслідок цього у місті виникли відключення енергопостачання.

Після масованого обстрілу 31 жовтня по всій Україні запровадили ще жорсткіші графіки відключень електроенергії. У яких містах проблеми зі світлом – читайте за посиланням

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