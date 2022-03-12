Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три храми: людей приймають в укриттях
У російських окупантів немає абсолютного нічого святого, адже вони обстрілюють лікарні та навіть храми. Від ударів окупанта постраждали відразу декілька храмів на Харківщині.
Пошкоджено три храми
Росія безперервно бомбардує Харків, зруйнувавши вже понад 400 цивільних будинків. Тепер орда добралася до храмів.
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Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені:
- храм святих Жон Мироносиць;
- Успенський собор;
- храм цариці Тамари у П'ятихатках.
Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви
Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви
Повідомляється, що 12-го березня храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. Єпархія також повідомляє, що приймає в укриттях людей, які залишилися без житла.
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