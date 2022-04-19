Внаслідок обстрілів окупантів на Луганщині зруйнована майже вся цивільна інфраструктура

Російські окупанти продовжують бездумно гатити по населених пунктах України. Так в Луганській області вони знищили практично всі об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що на Луганщині ворог знищив: приватні будинки, багатоповерхівки, дитячі садочки, басейни, торгові центри, школи, цивільні комунікації.

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Загоряння через обстріли ворога

За останньою інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували 5 загорянь приватних будинків внаслідок ворожих обстрілів у місті Кремінна. У Новодружеську поблизу шахти пожежники гасили вугілля на відкритій території. Крім того, евакуювали 2 людей з інвалідністю.

У Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння 2 приватних будинків. Вони також спалахнули через ворожі снаряди.

На щастя, загиблих чи травмованих у згаданих подіях не було,

– зазначили в ДСНС.

До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ворог атакує Попасну щодня. Він показав руїни, на які перетворилось місто внаслідок обстрілів російських окупантів.

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