Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж на Північній Салтівці в Харкові

31 березня 2022 , 18:39
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Джерело:

МВС України

Через обстріли російських окупантів у районі Північна Салтівка у Харкові виникло кілька пожеж у 5-поверхівках. Загорілися близько 10 квартир.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежі вранці. Усі постраждалі будинки розташовані в одному житловому масиві.

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За попередніми даними, на щастя, жертв немає. Пожежники врятували 2 жінок, які були в будинках.


Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС

Пожежу гасили 30 рятувальників. До гасіння залучили 8 одиниць спецтехніки.


Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС

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Автор: Іван Магуряк