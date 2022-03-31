Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж на Північній Салтівці в Харкові
31 березня 2022 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Через обстріли російських окупантів у районі Північна Салтівка у Харкові виникло кілька пожеж у 5-поверхівках. Загорілися близько 10 квартир.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежі вранці. Усі постраждалі будинки розташовані в одному житловому масиві.
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За попередніми даними, на щастя, жертв немає. Пожежники врятували 2 жінок, які були в будинках.
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС
Пожежу гасили 30 рятувальників. До гасіння залучили 8 одиниць спецтехніки.
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС
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