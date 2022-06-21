Внаслідок обстрілу Безруків на Харківщині загинула 8-річна дівчинка, її мати – поранена

Росіяни обстріляли село Безруки, що в Дергачівській громаді на Харківщині. Внаслідок цього загинула дитина.

Так, окупанти вбили 8-річну дівчинку, а її мати зазнала поранення. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

До теми Кількість жертв і постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла

Скільки дітей росіяни вбили на Харківщині

Під час обстрілу дитина опинилась на подвір'ї. Прокурори вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні через порушення законів та звичаїв війни.

З початку повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули уже 43 дитини. Ще 130 дітей були поранені. Синєгубов констатував, що, на жаль, ці цифри лише зростають.

Зверніть увагу! Понад 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії. Станом на ранок 21 червня офіційне число дітей-жертв – 323. Кількість поранених зросла до 587. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях.

При цьому цифри не є остаточними, оскільки кількість жертв неможливо порахувати на окупованих територіях.

Обстріли Харківщини

Вдень 21 червня загарбники масовано обстрілювали житлові райони Харкова. Гатили з реактивних систем залпового вогню, які можуть бити за кілька десятків кілометрів від міста. Синєгубов зазначив, що загинули 4 мирних жителі. За попередніми даними, поранено 11 людей.

Крім того, троє цивільних загинули внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади.

Ввечері 21 червня про обстріл повідомили жителі Чугуєва. Міська голова Галина Мінаєва зазначила, що загинули щонайменше шестеро цивільних, ще троє поранені.

Синєгубов наголосив, що Росія вчиняє на Харківщині військовий злочин. Окупанти свідомо б'ють по житлових районах, де немає жодних військових об'єктів. Однак глава ОВА зазначив, що росіяни вже програли битву за Харків, у них немає жодних шансів захопити місто. Українські військові добре підготовлені, вмотивовані та готові до будь-яких планів агресора.

Синєгубов додав, що з тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати ще 993 людини, серед яких 254 дитини. Залучили понад 30 автобусів до Чугуєва та Харкова.

Важливо – Подоляк заявив, що в Росії немає сил, аби взяти Харків: відео