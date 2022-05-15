Внаслідок обстрілу Чугуєва поранення зазнала 15-річна дитина

Російські окупанти продовжують активно обстрілювати Харківську область. Вкотре постраждало місто Чугуїв. Поранення цього разу отримали дві людини, серед них – 15-річний підліток.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Є поранені внаслідок обстрілів Первомайського – це також двоє осіб.

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Ізюмський напрямок залишається найгарячішим

Неспокійно було і в Золочівському та Ізюмському районах.

Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою, де поблизу Барвінково противник постійно перевіряє позиції наших збройних сил, намагається їх прорвати, однак успіхів не мав,

– пояснив Синєгубов.

Ворог зазнав втрат на цьому напрямку – як в особовому складі, так і в техніці. Також Синєгубов зазначив про успіх наших військових: 14 травня їм вдалось збити російський літак.

На півночі області ЗСУ перейшли у контрнаступ

В самому Харкові – відносне затишшя, значно зменшилась кількість обстрілів.

На півночі Харківщини Збройні Сили України справді відтісняють ворога, вони перейшли у контрнаступ ще декілька тижнів тому.Завдяки цьому і зменшилась кількість обстрілів Харкова.

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До обласного центру повертаються люди

У телеграмі голова ОВА написав, що поступово до Харкова повертаються люди. Щодня потягами прибувають близько 2 тисяч осіб і ця цифра постійно збільшується. Також їдуть додому і жителі звільнених від окупантів територій. Проте наразі фахівці проводять роботи з розмінування.

Вороги, при цьому, не припиняють атакувати звільнені ЗСУ населені пункти. Особливо росіяни цілять по автотранспорту, у якому люди, які хочуть або виїхати, або повернутись.

Яка ситуація на Харківщині: останні новини

Двом російським військовим командирам оголосили про підозру в скоєнні воєнних злочинів. Вони надавали накази про обстріли Харківської області.

У Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що російські війська намагаються прохід ЗСУ до державного кордону. Головні зусилля ворога – на утриманні зайнятих раніше позицій.

В Інституті вивчення війни дійшли висновку, що фактично Україна вже виграла битву за Харків. Росіяни були змушені піти з позицій під контрнаступом ЗСУ. Експерти кажуть: ця ситуація схожі з відступом росіян з Київщини.

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