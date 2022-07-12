Синєгубов показав жахливі наслідки обстрілу Харкова і розповів про стан постраждалих

Ворог вчергове обстріляв Харків. Внаслідок удару 12 липня 5 людей отримали поранення, їх довелося госпіталізувати до лікарні.

Моторошні наслідки обстрілу показав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Він повідомив, що медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих – середньої тяжкості.

Під ударом росіян, як і раніше – цивільні об'єкти та мирні харків'яни. За кожен такий злочин окупантів чекає невідворотне покарання,

– наголосив Синєгубов.

Внаслідок удару були зруйновані будівлі та розбиті автівки, посічені осколками дерева. Також спалахнули пожежі на приватних підприємствах та виробництвах. Глава Харківської ОВА закликав жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях.

Наслідки ударів по Харкову / Фото Олега Синєгубова

Додамо, що вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по:

автосервісу,

житловому будинку.

Як минула ніч 12 липня

За словами Синєгубова, росіяни не відходять від своєї тактики залякування мирного населення Харківщини. Так, цієї ночі противник завдав чергового ракетного удару по Харкову.

О 3:30 годині дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Про те, що за ніч 12 липня у Харкові немає нових жертв чи постраждалих, також повідомила радниця голови Харківської обласної ради в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Атака на Харків 11 липня: коротко

Вранці 11 липня ворог атакував Харків та влучив не у військові об'єкти, а в цивільну інфраструктуру. Окупанти пошкодили школу, шиномонтаж та інші цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 31 особа отримала поранення. Через дії ворога довелось призупинити рух Салтівського метро.

Крім того, в ніч проти 11 липня росіяни влучили в багатоповерхівку. На щастя, обійшлось без жертв.

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