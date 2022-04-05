Внаслідок обстрілу касетними бомбами Миколаєва загинули 10 людей

Ввечері 4 квітня окупанти вгатили по Миколаєву. Внаслідок обстрілу загинуло 10 людей, серед них – одна дитина.

Про це повідомили в Офісі Президента вранці 5 квітня. 24 канал передає деталі.

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Жертви окупантів у Миколаєві

В Офісі Президента зазначили, що окупанти обстріляли місто касетними бомбами. Унаслідок цього загинули 10 людей, у тому числі 1 дитина, а 61 особа отримала поранення. Нагадаємо, що вчора Віталій Кім повідомив, що окупанти обстріляли дитячу лікарню та зупинку.

Загалом у ніч з 4 на 5 квітня по всій Миколаївській області лунали повітряні тривоги. При цьому рятувальні роботи у будівлі Миколаївської ОДА, у яку ракета окупантів влучила ще 29 березня, завершено – унаслідок цього обстрілу загинули загалом 36 людей, а 33 – поранені, повідомили в Офісі Президента.

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