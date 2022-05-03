Внаслідок обстрілу Львова постраждали 2 людей, пошкоджена комунальна інфраструктура, – мер
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Російські окупанти ввечері 3 травня обстріляли Львів. Міський голова Андрій Садовий розповів, що внаслідок цього отримали поранення 2 людини.
Ворожі ракети влучили у підстанції. Наразі на місцях працюють співробітники ДСНС.
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Садовий розповів про наслідки ракетного удару по Львову
Міський голова зауважив, що зараз триває ліквідація наслідків ракетного удару.
Удари були завдані по 3 підстанціях. У зв'язку з цим, є перебої з електропостачанням. Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога,
– розповів Садовий.
Окрім цього, ворожий обстріл спричинив серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі – у будівлях повибивало вікна, а також пошкодились 60 гаражів.
"Є перебої з подачею водопостачання, а також з електропостачанням медичних закладів. Працюють усі служби", – підсумував Садовий.
Дивіться звернення Андрія Садового:
Коротко про обстріл Львова 3 травня
- Ввечері 3 травня повітряну тривогу оголосили майже по всій країні. Згодом вибухи пролунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині. Окрім цього, окупанти вперше від початку війни обстріляли Закарпаття.
- Інформацію про вибухи у Львові одразу ж підтвердили мер Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
- Садовий розповів, що у місті почалися перебої зі світлом. За його словами, такі проблеми виникли в кількох районах міста.
- Спочатку міський голова повідомив, що загарбники пошкодили 2 електропідстанції, однак згодом їхня кількість зросла до трьох.
- Саме внаслідок цього й почалися перебої з електропостачанням. Окрім цього, без живлення залишилися 2 помпові підстанції, тож у частині міста не стало води.
- Садовий зауважив, що відновлювати водопостачання будуть через альтернативні джерела енергії.
- Також через обстріл Львова Укрзалізниця затримала низку потягів на під'їзді до міста. У компанії зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка руху.
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