Внаслідок обстрілу центру Харкова загинули 5 людей, ще 13 – поранені

Російські військові у неділю, 17-го квітня, здійснили обстріл центру Харкова. Унаслідок ворожого вогню загинули 5 людей.

У місцях обстрілів працюють рятувальники

Повідомляється, що станом на 15:00 відомо про п'ятьох загиблих та 13 поранених внаслідок обстрілу Харкова. Це попередні дані.

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Інформацію про потерпілих від обстрілу окупантів надали у Департаменті охорони здоров'я у Харківській ОВА.

Повідомляється, що в місцях обстрілів працюють рятувальники

Зауважимо, що обстріл відбувся близько 13:50. Саме тоді харків'яни почали повідомляти про вибухи у центрі міста.

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