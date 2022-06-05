Росіяни вдарили по інфраструктурі залізниці Києва: є постраждала

Із самого ранку 5 червня російські війська продовжили обстрілювати українські міста. Внаслідок ворожого "прильоту" по Києву одна людина отримала поранення.

Деталі ранкового обстрілу повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він додав, що ворожі ракети поцілили по об'єктах інфраструктури.

Важливо У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укритті

За словами Кличка, ворог завдав ударів по:

Дарницькому,

Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Радник глави Офісу Президента і журналіст Сергій Лещенко додав, що окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури Укрзалізниці.

Що відомо про вибухи у Києві

У Києві зранку 5 червня пролунали вибухи. Сталося це якраз у той момент, коли у регіоні оголосили повітряну тривогу. У соцмережах очевидці опублікували відео ворожої ракети. Згодом з'явилися світлини "прильоту" – над містом підіймається густий темний дим.

Наслідки "прильотів" у Києві / Фото з телеграм-каналу "Труха"

Обстріли Києва: останні новини

1 червня близько о 22:00 мешканці Київської області повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.

Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її також збили українські Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відомо, що ракета не пошкодила будівлі.

Збройні сили Росії зранку 20 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. Цинічному задуму російських військових завадили підрозділи протиповітряної оборони.

Скільки ракет залишилося у Росії

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 4 червня сказав, що загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже сягнула 2 503 снарядів. У переважній більшості вони гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, будинках, школах та навіть пологових.

Точну кількість ракет, які ще залишилися у країни-агресорки, назвати важко. Але ще наприкінці квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

Вони виснажуються щодо особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців,

– підсумувала Маляр.