Російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське на Дніпропетровщині у ніч на 29 липня. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено міську лікарню, загинули троє людей, серед яких вагітна жінка на ім’я Діана, якій було всього 23 роки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Аулівський старостинський округ.

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Що відомо про загиблу дівчину?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 29 липня росіяни вдарили по території міської лікарні у місті Камʼянське на Дніпропетровщині.

Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки,

– йдеться у повідомленні.

В старостинському окрузі розповіли, що дівчина була мешканкою селища Аули Криничанської територіальної громади.

Діана Кошик / Фото Аулівського старостинського округу

За інформацією місцевих ЗМІ, перебувала на сьомому місяці вагітності. У момент російського ракетного удару вона лежала на збереженні в пологовому будинку в Кам'янському.

Дівчина очікувала на сина, але російська ракета обірвала життя і її, і ще ненародженої дитини. Близькі Діани розповіли, що вона була неймовірно хорошою та лагідною людиною.

"Вона завжди заряджала всіх посмішками! Я таких світлих людей як вона не зустрічала… Це горе для всіх. Усі разом з нею чекали на довгоочікувану зустріч з синочком", – розповіла людина, яка знала загиблу дівчину.