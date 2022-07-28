Внаслідок ракетного удару по Кропивницькому загинули 5 людей, є багато поранених

росіяни 28 липня атакували Кропивницький. Станом на 15:28 відомо, що окупанти вбили в місті 5 людей.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, ще 25 людей отриамали поранення.

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"Є 25 поранених: 12 військових та 13 цивільних наразі в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує", – сказав очільник ОВА.

Деталі про обстріл та цілі росіян

Ракетний обстріл трапився о 12:22. Керівник ОВА про повітряну тривогу повідомив о 12:20. Відбій оголосили о 13:00. Мешканці кропивницького розповіли, що чули 3 або ж 4 вибухи та бачили дим з різних районів міста. На місця влучань одразу прибули правоохоронці, рятувальники та лікарі.

Влучання ворожих ракет були в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та домівки людей, які мешкали неподалік. Крім цього, окупанти пошкодили цивільний літак АН-26 та ряд навчальних літаків.

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Попередній удар по Кропивницькому

Окупанти вдарили по місту 23 липня. Вони атакували 2 об'єкти інфраструктури вісьмома ракетами "Калібр" та 5 ракетами X-22. Райкович зазначив, що загинув військовий та 2 охоронці трансформаторної підстанції.

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