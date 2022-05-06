Внаслідок ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині загинула людина

Окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Лозівської громади Сергій Зеленський, пише 24 канал. Про трагедію посадовець повідомив ввечері 5 травня.

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Лозівську громаду Росія атакувала ракетами

Сьогодні (мовиться про 5 травня – 24 канал) був трагічний день – нашу громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина,

– сказав Сергій Зеленський.

Попередньо відомо, що ворог з 24 лютого щодня агресивно обстрілює Харків та область, знищуючи мирне населення та інфраструктуру.

Найгарячіша точка Харківщини – Ізюмський напрямок

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 5 травня Збройні Сили відтіснили ворога від міста на північному напрямку. Проте російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних ударів.

Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але зазнає значних втрат,

– пояснив Синєгубов.

Пояснив також, як рухається та що планує ворог:

зокрема Росія намагалась атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку, проте зазнала поразки;

увесь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп'янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій областях;

влада та ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на всіх напрямках.

"Віримо в наші Збройні Сили України, перемога лише за нами!" – запевнив Олег Синєгубов.

Останні новини щодо атаки на Харківщину

Ввечері 5 травня у Харкові оголосили повітряну тривогу. Людей закликали пройти в укриття й буквально за 15 хвилин після цього в місті почались вибухи.

Напередодні, 4 травня ворог атакував Харківщину. На жаль, тоді внаслідок ракетного удару загинув чоловік, а 11-річна дитина отримала поранення. Відомо, що поранений хлопчик – з Лозівського району, а загиблий – з Балаклійщини.

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія зменшила кількість артилерійських обстрілів Харкова. Це трапилось, завдяки бойовим успіхами Збройних Сил України.

5 травня Олег Синєгубов пояснював, що удари ворога не є прицільними, натомість окупант вражає житлові масиви, завдаючи шкоди саме цивільним. Тому може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір'я, на будь-який дитячий майданчик. Глава Харківської ОВА пояснював, що перебувати на вулицях без нагальної потреби небезпечно.

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