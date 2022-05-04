Внаслідок ракетного удару понад пів сотні будинків на Закарпатті залишились без газу

Внаслідок ракетного удару житлові будинки у селищі міського типу Воловець, що на Закарпатті, залишилися без газопостачання. Мовиться про понад пів сотні будинків.

Вороги атакували Закарпаття ввечері 3 травня. Відомо, що ракета ворогів влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у селищі.

Важливо Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Окупанти пошкодили газопровід на Закарпатті

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід,

– повідомили у газовій службі.

Там також попросили споживачів перекрити крани перед газоспоживаючим обладнанням.

Фахівці газової служби почнуть аварійно-відновлювальні роботи тільки вранці 4 травня.

Ба більше, у "Закарпатгаз" закликали людей:

не панікувати;

не поширювати фото та відео з місця подій, особливо, де видно бодай якісь елементи об'єктів чи місцевість, адже ворог може коригувати свої дії;

у випадку тривоги не ігнорувати сирени, а спускатися в укриття.

Росія протягом вечора 3 травня випустила 18 ракет по Україні

У командуванні Повітряних сил Збройних Сил України розповіли, що російські загарбники випустили із Каспійського регіону щонайменше 18 ракет, які влучили у 6 об'єктів інфраструктури.

Ракети випустили за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. На жаль, вороги влучили по об'єктах у кількох областях:

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Львівській,

Вінницькій,

Київській,

Закарпатській.

Також Росія завдала ракетних ударів з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.

Варто відзначити, що під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько 10 ракетно-бомбових ударів по скупченню військ загарбників, складах боєприпасів та живій силі.

Що відомо про першу за час війни атаку на Закарпаття

Ввечері 3 травня орієнтовно о 21:35 глава Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що російська ракета прилетіла в об'єкт у гірському районі Закарпаття. На місці вже працювали служби, уточнювали інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв.

Орієнтовно о 22:40 обласна влада повідомила, що ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці, що у Мукачівському районі Закарпатської області.

Через це в будинках у радіусі 500 метрів повибивало вікна, а також пошкодили автівки неподалік.

Тоді пожежні та рятувальні служби професійно боролись з вогнем та розбирали завали на місці події.

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