Внаслідок ракетної атаки під Нікополем ніхто не постраждав, – голова Дніпропетровської ОВА

Голова Дніпропетровська ОДА (ОВА) Валентин Резніченко повідомив, що 16 березня 2022 року на Дніпропетровщині була тривожна ніч

За його словами, під Нікополем відбулася ракетна атака, проте під час цього люди не постраждали.

Важливо Вночі ворожі снаряди влучили в одну із харківський шкіл: є постраждалі

Він відзначив, що ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована.

Ворожих військ на нашій території немає,

– додав Валентин Резніченко.

"Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції. Все буде Україна", – додав Голова Дніпропетровська ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

Вас це може зацікавити – Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії про візит до Києва: дивіться відео