Внаслідок ранкових вибухів у Києві різко знизився тиск води в мережі
Джерело:Київводоканал
Вранці 26 червня ворог завдав ракетного удару по житловому сектору Києва. Відомо про загиблих та постраждалих. Через обстріл у столичних мережах знизився тиск води.
Різке зниження тиску води було зафіксоване о 6:25. Це пов'язано з вибухами після влучання ракети.
Важливо У Києві ракета влучила в будинок: верхні поверхи частково зруйновані
Тиск води різко знизився одразу в кількох районах
Мовиться про Шевченківський, Святошинський, Подільський, Солом'янський та Голосіївський райони. Наразі на місцях працюють фахівці "Київводоканалу". Вони роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.
Ракета влучила у будинок у Шевченківському районі
Зазначимо, що повідомлення про вибух та пожежу в одній з новобудов Шевченківського району повідомили о 06:29. На місце одразу вирушили найближчі рятувальні загони. Співробітники ДСНС побачили велике займання, його площа сягала близько 300 квадратних метрів у 9-поверхівці.
Будівельні конструкції пошкодило з 1 по 7 поверх. Практично зруйновані останні поверхи – з 7 по 9. Операція з розбору завалів триває.Зверніть увагу! Під руїнами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вдалось врятувати 7-річну дівчинку, яку одразу доправили до лікарні. Її маму притиснуло бетонною плитою, над тим, аби її витягнути, працюють рятувальники. Загалом постраждали 5 осіб.
У Київ прилетіла ще одна ракета
За словами радника голови МВС Антона Геращенка, ще одна ракета потрапила у дитячий садок. На місці дитячого майданчика тепер – вирва. За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби ще одну ракету збили над Київщиною. Її уламки впали на околиці села.
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Що відомо про попередній ракетний обстріл Києва
- Ворог вже друге за місяць атакує ракетами столицю.
- Попередній обстріл стався теж вранці в неділю, 5 червня.
- Тоді під вогнем опинились Дарницький та Дніпровський райони.
- Ракети потрапили у цехи Дарницького вагоноремонтного заводу. Одну людину доправили до лікарні.
- Радник голови ОП Сергій Лещенко назвав руйнування серйозними, проте не критичними для залізничної інфраструктури.
- Вороги запевняли, що поцілили по західному озброєнню, проте жодної військової техніки в ангарах не було.
Попередній обстріл Києва 5 червня: дивіться відео