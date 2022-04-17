Внаслідок ранкового обстрілу Броварів жертв і постраждалих немає, – мер Сапожко

Міський голова Броварів Ігор Сапожко надав інформацію щодо ранкової ракетної атаки, яка трапилася 17 березня 2022 року.

Ігор Сапожко зазначив, що не може розповісти всіх деталей, проте розповість як відбувається робота з ліквідації наслідків.

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За його словами, відбулося пошкодження об’єктів міської інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням у місті.

Крім того, без світла залишилися будинки на таких вулицях:

Броварської Сотні,

Володимира Великого,

Гагаріна,

Героїв Небесної Сотні,

Київська,

Короленка,

Марії Лагунової,

бульв. Незалежності,

Олімпійська, Поповича,

Сергія Москаленка,

Симона Петлюри,

Симоненка,

Шевченка.

"Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети", – розповів Ігор Сапожко.

Міський голова Броварів акцентував, що найголовніше – за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

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