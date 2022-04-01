Російські нелюди не припиняють обстрілювати Донеччину. Лише впродовж 1 квітня в області загинули 7 людей. Ще 6 – отримали поранення.

Трагічною новиною поділився начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він наголосив, що кожен воєнний злочинець буде покараний!

Читайте також Не встигли добігти у бомбосховище: у Рубіжному батько прикрив собою сина

Серед постраждалих є діти

За даними Кириленка, 1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей.

4 – у Мар’їнці, 2 – у Вугледарі та 1 – у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей,

– написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Короленко відмітив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки території тимчасово контролюються російськими загарбниками.



Втрати на Донеччині, станом на 1 квітня, 20:00 / Інфографіка телеграм-канал Павло Кириленко

Дивіться – втрати росіян станом на 11 квітня: відео