Внаслідок російського обстрілу в Ніжині утворились вирви, більші за будинки

Російські війська не збираються зменшувати збройну активність на Чернігівщині. Вони продовжують завдавати удари, зокрема авіаудари, по Чернігову та області, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

29 березня окупанти сильно обстріляли Ніжин. Безліч сімей втратили свої домівки назавжди.

Зверніть увагу Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів, – Міноборони

Результати обстрілу в Ніжині

Так, через обстріл російських військ житлові райони міста перетворилися на кільканадцятиметрові вирви та купи будівельного сміття.

Від будинків місцевих не залишилося майже нічого – лише руїни, які по собі залишив "русскій мір".



Один із ніжинських будинків після обстрілу / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко



Люди розбирають завали міста / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко

Що відомо про удар по Ніжину