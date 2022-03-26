Внаслідок російського вторгнення вже загинули 136 українських дітей
26 березня 2022 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Внаслідок російського вторгнення станом на 26 березня вже загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених.
В Офісі генпрокурора розповіли, що найбільше поранених дітей – на Київщині. Там відомо про 64 постраждалих.
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У яких областях постраждали діти
- У Харківській – 44 дитини.
- У Донецькій – 50 дітей.
- У Чернігівській – 38 дітей.
- У Миколаївській – 28 дітей.
- У Луганській – 25 дітей.
- У Запорізькій – 17 дітей.
- У Херсонській – 20 дітей.
- У Житомирській – 15 дітей.
- У Сумській – 14 дітей.
Також у самому Києві постраждали 16 дітей.
Окупанти знищують освітні заклади
Російські окупанти продовжують з нелюдським цинізмом обстрілювати та бомбардувати українські населені пункти. Внаслідок цього пошкодження отримали 570 закладів освіти. З них 73 – повністю зруйновані.
Найгіршою залишається ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях.
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