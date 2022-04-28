Внаслідок російської атаки по Києву вже постраждали 10 людей: ДСНС показала моторошні кадри

Російські окупанти 28 квітня обстріляли Київ. Внаслідок бомбардування постраждали 10 людей, однак ці дані ще уточнюються, тож жертв може бути більше.

Наразі на місці події працюють рятувальники. Вони вже загасили пожежу і шукають постраждалих.

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Окупанти обстріляли Київ

Російські загарбники ввечері 28 квітня частково знищили житловий будинок. Рятувальникам о 20:13 повідомили, що після ворожого обстрілу в Шевченківському районі столиці виникла пожежа.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів. О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів,

– повідомили у ДСНС.

Наразі місці проводять пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, вдалося врятувати 5 людей, а ще 10 постраждали. Інформація про травмованих уточнюється. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучили 12 одиниць техніки та 98 рятувальників.

Обстріл Києва відбувся під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. Він відвідав Бородянку та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм росіян – ще 26 квітня Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.

Російські окупанти обстріляли Київ / Фото ДСНС

Дивіться відео, як рятувальники гасили пожежу:

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