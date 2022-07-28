Внаслідок удару росіян по Київщині постраждали 5 людей

Зранку 28 липня росіяни обстріляли один з населених пунктів Вишгородського району. Внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей.

Так, під ранок окупанти атакували ракетами один з населених пунктів Вишгородського району. На щастя, загиблих немає, проте є постраждалі.

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Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що усі вони – цивільні.

Додамо, що внаслідок цього обстрілу пошкоджені й об'єкти військової інфраструктури. Відомо, що ворог випустив по об'єктах 6 ракет типу "Калібр".

Раніше Олексій Кудеба повідомляв, що у Вишгородському районі було 5 прильотів. Ще дві ракети збили сили ППО.

Цього ж ранку обстріляли Чернігівщину: є втрати

Цього ж ранку окупанти завдали масованих ракетних ударів по Гончарівському в Чернігівській області. По цьому населеному пункту вороги випустили близько 20 снарядів з РСЗВ. Ракети випускали із білоруської Зябрівки, з білорусі.

На жаль, внаслідок цього удару є втрати в особовому складі нашого війська, вони уточнюються.

Загалом сьогодні зранку росія випустила по Україні більше ніж 20 ракет.

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