Внаслідок ударів по Харкову загинули люди: серед них – рятувальники
Джерело:Ігор Терехов
У ніч проти 4 квітня окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинули щонайменше 5 людей.
Загинули працівники ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу житлових будинків. Ще один рятувальник поранений, постраждала техніка, уточнив міський голова.
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Що відомо про жертв та поранених
Як пояснили в ОВА, ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків. Станом на 2:00 було відомо про 3 "прильоти" по житлових будинках. На місці одного з них спалахнула пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку.
Тоді ж Олег Синєгубов розповів, що в одній з багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Крім цього, були зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору. За інформацією медиків, щонайменше 2 людей отримали гостру реакцію на стрес. Цим жінкам госпіталізація не знадобилася.
Близько 3:00 Терехов написав вже про 4 загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках. За його словами, мовиться про густонаселений район Харкова. Там же – 5 поранених. За даними ОВА, троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих перебуває у важкому стані.
В іншому районі міста є жертва внаслідок влучання у приватному секторі.
У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери,
– зазначив мер.
Росія атакувала Харків дронами
- Близько 00:20 Повітряні сили попередили українців про група "Шахедів", що летять з північного Сходу. Там наголосили, що дрони рухаються в бік Харкова і закликати містян негайно іти в укриття.
- Згодом з'явилася інформація про те, що ворог запустив ще більше безпілотників з Бєлгородської області – вони знову рухалися у напрямку Харкова.
- Станом на 2:00 була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на Сході. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
- Повітряна тривога тривала на Харківщині з 00:16 до 02:55, тобто майже 3 години.