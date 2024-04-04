Внаслідок ударів по Харкову загинули люди: серед них – рятувальники

У ніч проти 4 квітня окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинули щонайменше 5 людей.

Загинули працівники ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу житлових будинків. Ще один рятувальник поранений, постраждала техніка, уточнив міський голова.

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Що відомо про жертв та поранених

Як пояснили в ОВА, ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків. Станом на 2:00 було відомо про 3 "прильоти" по житлових будинках. На місці одного з них спалахнула пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку.

Тоді ж Олег Синєгубов розповів, що в одній з багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Крім цього, були зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору. За інформацією медиків, щонайменше 2 людей отримали гостру реакцію на стрес. Цим жінкам госпіталізація не знадобилася.

Близько 3:00 Терехов написав вже про 4 загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках. За його словами, мовиться про густонаселений район Харкова. Там же – 5 поранених. За даними ОВА, троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

В іншому районі міста є жертва внаслідок влучання у приватному секторі.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери,

– зазначив мер.

Росія атакувала Харків дронами