Внаслідок удару Росії у Києві знову обвалився під’їзд, є загиблі, – ДСНС
- У Києві через обстріл постраждало 6 районів, найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки.
- Загинули 5 людей у цьому будинку, 9 мешканців врятовано, загалом у Києві 6 загиблих і 13 постраждалих; під завалами можуть бути ще 2 людини.
Через масований обстріл у Києві постраждало 6 районів міста. Найважчі наслідки у Шевченківському районі, де є обвал цілого під'їзду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю управління комунікацій ДСНС України Світлану Водолагу в ефірі телемарафону.
Дивіться також Нічний обстріл Києва: ДСНС показала наслідки
Внаслідок ворожого обстрілу в Києві обвалився під'їзд п'ятиповерхівки
У Києві внаслідок ворожого обстрілу знову обвалився під'їзд багатоповерхівки. Цього разу ворог поцілив по п'ятиповерховій будівлі.
Це вже другий обвал під'їзду у багатоповерховому будинку у Києві. Нещодавно подібна ситуація склалася з дев'ятиповерхівкою.
Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 10 мешканців ДСНС наразі врятували. Всім надається медична та психологічна допомога. Загалом у Києві 6 загиблих і 13 постраждалих.
Попередньо під завалами є ще 2 людини, але ця цифра не остаточна.
На місці працює спецтехніка та кінологи. На 3 локаціях у Києві працює 312 рятувальників і 74 одиниці техніки.
Унаслідок ворожого влучання у Києві обвалився під'їзд: фото ДСНС