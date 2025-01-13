Внаслідок удару "Шахедами" в одній з областей застосують аварійні відключення світла

Під час повітряних атак росіяни намагаються завдати шкоди енергетичній інфраструктурі Україні. На жаль, у ніч проти 13 січня ворогу вдалося досягти своєї мети.

Вночі Росія запустила по Україні 110 ударних дронів. Робота ППО велася у багатьох областях, зокрема й на Житомирщині, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Відключення в одній із областей

Вранці Укренерго повідомило, що на Житомирщині внаслідок дронової атаки вимушено запроваджені аварійні відключення світла.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також уточнили, що станом на 13 січня споживання електроенергії відчутно зросло. Причина – суттєве зниження температури на всій території України.

Нагадаємо, що 7 січня через сильний вітер на Прикарпатті сталося масове знеструмлення в кількох районах. Найбільше постраждали Долинщина, Рожнятівщина та гірські райони.