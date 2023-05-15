У росіян – проблеми зі світлом: у Курську пошкодили, а під Москвою замінували опору ЛЕП

Ранок понеділка для росіян у Курській області почався не з кави. Місцеві бідкаються, що "внаслідок обстрілу" вони залишились без світла.

Про це пишуть російські телеграм-помийки. Звісно, пропагандисти в усьому вже звинуватили ЗСУ, передає 24 Канал.

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Без світла лишились півтисячі людей

Росіяни кажуть, що наші воїни буцімто обстріляли населені пункти Лікоть та Червоний Орач у Курській області. Цікаво, що такі факти не підкріплені буквально нічим, адже пропагандисти навіть не вказали, якою зброєю "обстріляли" Курську область.

Проте вже заявляють, що "вибухами пошкоджено лінію електропередач". Внаслідок цього 600 споживачів залишились без світла. За даними пропагандистів, нібито ніхто не постраждав. До ремонтних робіт негайно залучили аварійні бригади.

Зважаючи на точність російської ППО, не можна виключати, що ці населені пункти могли обстріляти, власне, самі росіяни. Ймовірно окупанти взяли курс на самознищення.

Поблизу Москви теж не все в порядку

Росіяни пишуть, що у підмосковному Климівську невідомі замінували опору ЛЕП. Дивну велику коробку від будівельного утеплювача з проводами, що йдуть під землю, виявили випадкові перехожі. Підозрюваний об'єкт перебував біля естакади.

На місце виїхали співробітники поліції та вибухотехніки. Наразі встановлюється, чи небезпечна ця знахідка.

На місце події прибула поліція / Фото росЗМІ

Згодом повідомили, що вибухових речовин у коробці не виявили.

Біля опори ЛЕП знайшли підозрілу коробку / Фото росЗМІ

"Бавовна" сьогодні була і у Брянську: що відомо

Російські ЗМІ вранці 15 травня повідомили, що "безпілотник атакував" склад із військовою технікою у Брянській області. Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня.

"Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає", – наплели пропагандисти.

Згодом вони заявили, що ЗСУ буцімто "обстріляли поселення" у Брянській області. Коли на місце приїхали співробітники поліції, на їхній автомобіль нібито "з безпілотника скинули вибуховий пристрій". Внаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі.

"По селу Хоромне було випущено близько 10 снарядів. Внаслідок обстрілу постраждали три сараї та один приватний будинок", – пишуть пропагандисти.